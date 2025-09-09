ΒΟΑΚ: Θρήνος για το θάνατο του 17χρονου που σκοτώθηκε σε ανατροπή φορτηγού – Σήμερα η κηδεία του

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε, με θύμα έναν 17χρονο.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν φορτηγό που οδηγούσε ο ανήλικος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη.

Ο νεαρός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε με δύο οχήματα, καθώς και κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 17χρονος Γιώργος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το θύμα ήταν μόλις 17 ετών, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την Τροχαία ΒΟΑΚ. Ο ανήλικος θα έκλεινε τα 18 τον ερχόμενο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο άτυχος νεαρός βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση και ήθελε να φοιτήσει σε σχολή Εμποροπλοιάρχων, ενώ από τις Αρχές διερευνάται πώς βρέθηκε να οδηγεί ένα τόσο βαρύ και δύσκολο όχημα.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της Τροχαίας, εφόσον αποδειχθεί ότι ο νεαρός έλαβε το φορτηγό με τη συναίνεση ενήλικου προσώπου, τότε θα αποδοθούν σοβαρές ποινικές ευθύνες σε όσους εμπλέκονται. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του 17χρονου αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Σήμερα η κηδεία του

Η νεκρώσιμος ακολουθία του Γιώργου θα τελεστεί σήμερα, στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Αρχάνες.

Εκεί, συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν και θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.