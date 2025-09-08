Κρήτη: Αυτός είναι ο ανήλικος οδηγός του μοιραίου φορτηγού που έχασε τη ζωή του στον ΒΟΑΚ

Μια νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο, με θύμα ένα παιδί μόλις 17 ετών. Ο Γιώργος Τ. άφησε την τελευταία του πνοή, στο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ, λίγο πριν ενηλικιωθεί.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας