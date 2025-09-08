Μαφία Κρήτης: Και δεύτερο έγγραφο «φωτιά» στην κατοχή του φερόμενου αρχηγού

Απόσπασμα από τις συνομιλίες - Τι λέει ο φερόμενος ως «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης

Newsbomb

Μαφία Κρήτης: Και δεύτερο έγγραφο «φωτιά» στην κατοχή του φερόμενου αρχηγού
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο των ερευνών εξακολουθεί να βρίσκεται η μαφία της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις οι φερόμενοι ως «αρχηγοί» δεν είχαν στα χέρια τους μόνο έγγραφο με την υπογραφή επισκόπου για την εκκλησιαστική περιουσία, αλλά και… χαρτί από τον λογιστή της Μονής!

Σύμφωνα με τις επίμαχες συνομιλίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, ένας από τους δύο κατηγορούμενους εμφανίζεται να καυχιέται ότι έχει όχι ένα, αλλά δύο χαρτιά «φωτιά» που τον κάλυπταν για την έκταση που πουλήθηκε σε Ισραηλινό επενδυτή έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο έγγραφο έφερε την υπογραφή του εμπλεκόμενου ηγούμενου. Το δεύτερο, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, είχε την υπογραφή του λογιστή της Μονής, ο οποίος βεβαίωνε ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν ανήκει στη μοναστηριακή περιουσία.

Απόσπασμα από τις συνομιλίες

Φερόμενος ως αρχηγός: «Είχα βγάλει χαρτί και από τον λογιστή της Αγίας Τριάδος, τον λογιστή που έχουν εκεί μέσα και κρατάει τα λογιστικά τους, ποια χωράφια έχουν και τέτοια. Του λέω ένα, ότι δεν ανήκει στο δικό μου χωράφι, στην ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας. Και μου το έδωσε ο ίδιος ο λογιστής της Αγίας Τριάδος, χαρτί ότι δεν είναι μέσα στα 700 στρέμματα της Εκκλησίας αυτό που έχω εγώ…».

«Δεν κάναμε τίποτα παράνομο»

Τα δύο αδέλφια επιμένουν ότι δεν έκαναν κάτι παράνομο. Υποστηρίζουν ότι επικαλούνται χρησικτησία και πως εάν η υπόθεση ήταν παράνομη, «δεν θα μπορούσαν να πουλήσουν τα χωράφια».

Τώρα, όλα τα στοιχεία και τα χαρτιά «φωτιά» θα τεθούν στο μικροσκόπιο του ανακριτή και του εισαγγελέα την ερχόμενη Τρίτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 8 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Αγιοποίηση influencer: O Carlo Acutis έγινε ο πρώτος millennial άγιος της καθολικής εκκλησίας

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Χωρίς ταξί για δύο μέρες η Αθήνα – Πότε «τραβούν» χειρόφρενο οι οδηγοί

06:24LIFESTYLE

Πέντε σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1 να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:22ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα μέτρα Μητσοτάκη και οι νεοδημοκράτες, ο «άλλος» Τσίπρας του 2025, το μεγάλο άγχος, σε κλοιό η Κύπρος για το καλώδιο, οι ανώνυμες διανομές της Aegean, η 22α Σεπτεμβρίου της Metlen και ποια μεγάλα «σπίτια» αγοράζουν ΕΧΑΕ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας - Θα ταφεί πλάι στους γονείς του

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στα πρόθυρα οικονομικής και πολιτικής κρίσης - Σήμερα η ημέρα κρίσης για τη γαλλική κυβέρνηση - Kρίση χρέους ελληνικού τύπου 

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

06:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Δανία: Μουντιάλ, ερχόμαστε! Θέτει βάσεις πρόκρισης η Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Και δεύτερο έγγραφο «φωτιά» στην κατοχή του φερόμενου αρχηγού με την υπογραφή του λογιστή της Μονής

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο» της ΔΕΘ: Μείωση φόρων - Αυξήσεις σε συνταξιούχους - Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και τη στέγη - Αναλυτικά παραδείγματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο» της ΔΕΘ: Μείωση φόρων - Αυξήσεις σε συνταξιούχους - Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και τη στέγη - Αναλυτικά παραδείγματα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

06:24LIFESTYLE

Πέντε σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1 να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Και δεύτερο έγγραφο «φωτιά» στην κατοχή του φερόμενου αρχηγού με την υπογραφή του λογιστή της Μονής

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Ισραήλ: Η πρώτη νοκ άουτ μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας - Θα ταφεί πλάι στους γονείς του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ