Μαφία της Κρήτης: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο φερόμενος ως αρχηγός

Ο συγκεκριμένος άνδρας μαζί με τον αδελφό του κατηγορείται για συμμετοχή και σε δεύτερη εγκληματική οργάνωση

Μαφία της Κρήτης: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο φερόμενος ως αρχηγός
Κάθε εμπλοκή με ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς αρνείται ο ξενοδόχος της Κρήτης που χαρακτηρίζεται ως ο αρχηγός της μαφίας.

Ο συγκεκριμένος άνδρας μαζί με τον αδελφό του κατηγορείται για συμμετοχή και σε δεύτερη εγκληματική οργάνωση, αφού η πρώτη ήταν ένα κύκλωμα με ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς, εκκλησιαστικές μπίζνες).

Σε αυτήν φέρονται ως ηγετικά στελέχη τα δύο αδέλφια που διατηρούν ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar κοντά στα Χανιά. Η εξάρθρωση έγινε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και σημαντική αστυνομική επιχείρηση στα τέλη Αυγούστου 2025.

Το απόγευμα της Παρασκευής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο «αρχηγός» και ο αδερφός του, και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθησαν ξανά με αφορμή τη νέα δικογραφία.

«Ήταν μια φούσκα η εγκληματική οργάνωση»

«Δεν είχαμε καμία σχέση με την ψεύτικη εγκληματική οργάνωση. Δεν γνωρίζαμε κανέναν από όσους ήταν στο κατηγορητήριο. Δεν είχαμε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς. Ήταν μία φούσκα, γι’ αυτό και αφεθήκαμε ελεύθεροι», δήλωσε ο κατηγορούμενος μιλώντας στο STAR.

Τα 175 στρέμματα στην Αγία Τριάδα

«Τα 175 στρέμματα είναι του αδελφού μου, τα έχει νόμιμα από τον παππού του και πολλά αγορασμένα από μεγάλο επιχειρηματία που έχει αποβιώσει. Η Μονή δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Έχει ήδη κερδίσει στο δικαστήριο 750 στρέμματα από το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν μπορεί να τα θέλει όλα» αναφέρει και εξηγεί: «Δεν είναι η φωνή μου, είναι τεχνητής νοημοσύνης».

«Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν. Δεν είναι η φωνή μου στα βίντεο. Αν ακούγεται, είναι τεχνητής νοημοσύνης. Μας έχουν μπλέξει σε εκκλησιαστικά σκάνδαλα που δεν μας αφορούν», λέει ο κατηγορούμενος.

