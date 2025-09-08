Λεωφόρος Ποσειδώνος: Όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα - Προβλήματα στην κυκλοφορία

Έπεσε όχημα από αυτοκινητάμαξα στη λεωφόρο Ποσειδώνος με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στο σημείο.

Το όχημα έπεσε στο ύψος του πρώτου τούνελ στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Καλλιθέας.