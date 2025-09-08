Λεωφόρος Ποσειδώνος: Όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα - Προβλήματα στην κυκλοφορία
Στο ύψος της Καλλιθέας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έπεσε όχημα από αυτοκινητάμαξα στη λεωφόρο Ποσειδώνος με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στο σημείο.
Το όχημα έπεσε στο ύψος του πρώτου τούνελ στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Καλλιθέας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:39 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ναι, je regrette
21:47 ∙ ΥΓΕΙΑ
Πέντε λόγοι να αποφύγετε τον καφέ με άδειο στομάχι
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα
07:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ