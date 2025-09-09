Εξονυχιστικός έλεγχος στα νοσοκομεία μετά το νέο λάθος με μετάγγισης αίματος στην Ευρωκλινική

Το Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) διενεργεί εξονυχιστικό έλεγχο μετά το νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ιδιωτικό νοσοκομείο

Εξονυχιστικός έλεγχος στα νοσοκομεία μετά το νέο λάθος με μετάγγισης αίματος στην Ευρωκλινική
Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη έπειτα από το νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο καρκινοπαθή στο ιδιωτικό νοσοκομείο Ευρωκλινική Αθηνών.

Όπως και στο περιστατικό που σημειώθηκε στο Τζάνειο τον περασμένο Ιούνιο, το λάθος αποκαλύφθηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί η τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 67χρονος στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του καθώς η σύζυγός του αλλά και η συνοδός άλλου ασθενούς εντόπισαν αμέσως το λάθος και ειδοποίησαν το προσωπικό, το οποίο διέκοψε άμεσα την διαδικασία. Σημειώνεται ότι το αίμα που μεταγγίστηκε στον άτυχο ασθενή, ήταν λιγότερο από 40ml, που είχε ως αποτέλεσμα ο ασθενής να μην παρουσιάσει παρενέργειες.

Έλεγχος από την Αιμοδοσία έως τη μετάγγιση, από το ΕΚΕΑ

Ο έλεγχος που πραγματοποιεί το ΕΚΕΑ θα φέρει στο φως όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Το απόγευμα της Δευτέρας (8/9), με εντολή του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην Ευρωκλινική έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το οποίο αναμένεται σήμερα να συνεχίσει τον έλεγχο συλλέγοντας στοιχεία προκειμένου να αποκαλυφθεί βήμα-βήμα τι συνέβη.

Το χρονικό του νέου ιατρικού λάθους

Το περιστατικό που αποκάλυψε πρώτο το Newswbomb.gr, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν η 27χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να χορήγησε στον 67χρονο καρκινοπαθή, αίμα ασύμβατης ομάδας, το οποίο προοριζόταν για ασθενή που νοσηλευόταν σε διπλανό κρεβάτι.

Η έγκαιρη αντίδραση της συζύγου του ασθενή αλλά και νοσηλεύτριας άλλου ασθενής που βρισκόταν στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή είχε ως αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί γρήγορα. Σημειώνεται ότι η σύζυγος του ασθενούς κάλεσε άμεσα την Άμεση Δράση.

Το νέο περιστατικό, πάντως, με τον ασθενή που βρέθηκε στο επίκεντρο ιατρικού σφάλματος, ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία, όπως η περίπτωση του Τζανείου.

Η ελάχιστη ποσότητα του ασύμβατου αίματος που έλαβε δεν κατάφερε να βλάψει τα ζωτικά όργανά του, ούτε να του προκαλέσει οξεία αιμολυτική αντίδραση, που οδηγεί σχεδόν πάντα στον θάνατο.

Ο ασθενής στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ΜΑΦ για παρακολούθηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 67χρονος είναι καλά στην υγεία του και επικοινωνεί.

Λίγες ώρες αργότερα μετά το περιστατικό συνελήφθησαν η νοσηλεύτρια και δύο γιατροί που εμπλέκονταν στο περιστατικό. Οι τρεις εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για έκθεση και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και μετά την απόδοση της κατηγορίας σε βάρος τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής Αμπελοκήπων.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής

Η διοίκηση της Ευρωκλινικής αναγνώρισε το σφάλμα και σε ανακοίνωσή της τόνισε:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές».

Άδωνις Γεωργιάδης: Τι απαντά για το νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Μετά το σοκαριστικό περιστατικό, ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε ανάρτηση στο «X», με τον υπουργό Υγείας να τονίζει ότι μετά από αυτό το περιστατικό το ΕΣΥ θα αυστηροποιήσει όλα τα σχετικά πρωτόκολλα.

«Εύχομαι περαστικά στον ασθενή που έλαβε την λάθος μετάγγιση αίματος σήμερα στην "Ευρωκλινική". Όπως θυμάστε, όταν είχε συμβεί το παρόμοιο περισταστικό στο Τζάνειο, είχα πει ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε το ΕΣΥ για αυτό και ότι δυστυχώς αυτά είναι περιστατικά που μπορεί να συμβούν και στα καλύτερα Νοσοκομεία. Το επισημαίνω διότι τότε είχαν βρει διάφοροι την ευκαιρία να κάνουν φτηνή, λαϊκίστικη αντιπολίτευση πάνω σε ένα, τραγικό, ανθρώπινο όμως λάθος. Εμείς στο ΕΣΥ μετά από αυτό αυστηροποιήσαμε όλα μας τα σχετικά πρωτόκολλα.», έγραψε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το τραγικό περιστατικό με τη λάθος μετάγγιση σε 62χρονη στο Τζάνειο

Το νέο περιστατικό ξύπνησε μνήμες από το πρόσφατο τραγικό λάθος, βοηθού νοσηλευτή, στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά.

Το τραγικό λάθος, σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, όταν 62χρονη ασθενής που νοσηλευόταν μετά από ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέκυψε ύστερα από μετάγγιση αίματος ασύμβατης ομάδας – ενώ, το πιο σοκαριστικό, ήταν πως και στην περίπτωση αυτή δεν χρειαζόταν καν μετάγγιση.

