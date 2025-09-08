Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος

Σε διευκρινίσεις για το περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ασθενή, προχώρησε η Ευρωκλινική.

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η κατάσταση της υγείας του ασθενούς είναι καλή, όπως είχε γράψει νωρίτερα το Newsbomb. «Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές».

Τέλος, η Ευρωκλινική επισημαίνει ότι «η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».

Υπενθυμίζεται πως αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ήδη οι αρμόδιες διωκτικές αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις για το περιστατικό. Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες είναι ο διευθυντής της κλινικής, η επόπτρια και μια νοσηλεύτρια. Οι συλληφθέντες φέρονται να έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αμπελοκήπων.

