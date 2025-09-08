Σοκ σε μεγάλη ιδιωτική κλινική: Ασθενής έλαβε λάθος μετάγγιση αίματος

Σοκ και αναστάτωση προκλήθηκαν σε γνωστή κλινική, όταν νοσηλεύτρια χορήγησε κατά λάθος σε ασθενή αίμα που δεν προοριζόταν γι’ αυτόν. Το περιστατικό σημειώθηκε σε θάλαμο νοσηλείας, όπου δύο ασθενείς δέχονταν ταυτόχρονα θεραπείες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ασθενής έλαβε άγνωστη ποσότητα ξένου αίματος, γεγονός που οδήγησε σε άμεση επιδείνωση της κατάστασής του. Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν αστραπιαία και ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου παρακολουθείται στενά.

Το αίμα προοριζόταν για άλλον ασθενή που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ήδη διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το σοβαρό αυτό λάθος.

