Τρεις συλλήψεις μετά την καταγγελία για λάθος μετάγγιση αίματος σε ιδιωτική κλινική

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για το περιστατικό με τη μετάγγιση αίματος σε ιδιωτική κλινική.

Οι συλληφθέντες είναι ο διευθυντής της κλινικής, η επόπτρια και μια νοσηλεύτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ασθενής σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Από την πλευρά του ο διευθυντής πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν έχει χαθεί αίμα και δεν έχει γίνει λάθος μετάγγιση.

Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αμπελοκήπων.

Το χρονικό

Σοκ και αναστάτωση προκλήθηκαν σε γνωστή κλινική, όταν νοσηλεύτρια φέρεται να χορήγησε κατά λάθος σε ασθενή αίμα που δεν προοριζόταν γι’ αυτόν. Το περιστατικό σημειώθηκε σε θάλαμο νοσηλείας, όπου δύο ασθενείς δέχονταν ταυτόχρονα θεραπείες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ασθενής έλαβε άγνωστη ποσότητα ξένου αίματος, γεγονός που οδήγησε σε άμεση επιδείνωση της κατάστασής του. Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν αστραπιαία και ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου παρακολουθείται στενά.

Το αίμα προοριζόταν για άλλον ασθενή που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό από καταγγελία συγγενούς και ήδη διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Τι απαντά η Kλινική στο Newsbomb

Σε καλή κατάσταση και εκτός Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας, βρίσκεται ο ασθενής στον οποίο παρά λίγο να μεταγγιστεί φιάλη αίματος η οποία προοριζόταν για άλλο ασθενή, σύμφωνα με στελέχη της μεγάλης Κλινικής στην οποία φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.

Στελέχη της μεγάλης ιδιωτικής κλινικής με τα οποία επικοινώνησε το Newsbomb, επιχειρηματολογούν ότι η διαδικασία της μετάγγισης «ξεκίνησε, όμως σταμάτησε άμεσα», γιατί έγινε αντιληπτό το λάθος από την ομάδα νοσηλείας.

Η κλινική έχει ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης του συμβάντος, ενώ μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνει συλλήψεις.