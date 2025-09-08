Λάθος στη μετάγγιση αίματος: Τι απαντά η μεγάλη κλινική στο Newsbomb

Σε καλή κατάσταση και εκτός Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας, βρίσκεται ο ασθενής στον οποίο παρά λίγο να μεταγγιστεί φιάλη αίματος η οποία προοριζόταν για άλλο ασθενή, σύμφωνα με στελέχη της μεγάλης Κλινικής στην οποία φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.

Στελέχη της μεγάλης ιδιωτικής κλινικής με τα οποία επικοινώνησε το Newsbomb, επιχειρηματολογούν ότι η διαδικασία της μετάγγισης «ξεκίνησε, όμως σταμάτησε άμεσα», γιατί έγινε αντιληπτό το λάθος από την ομάδα νοσηλείας.

Η κλινική έχει ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης του συμβάντος, ενώ μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνει συλλήψεις.

Εγιναν τρεις συλλήψεις, λένε από την ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ήδη οι αρμόδιες διωκτικές αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις για το περιστατικό με τη μετάγγιση αίματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες είναι ο διευθυντής της κλινικής, η επόπτρια και μια νοσηλεύτρια. Οι συλληφθέντες φέρονται να έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αμπελοκήπων.