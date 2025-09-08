Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη λάθος μετάγγιση αίματος στο ιδιωτικό νοσοκομείο «Ευρωκλινική».

Οι συλληφθέντες είναι ο διευθυντής της κλινικής, η επόπτρια και μια νοσηλεύτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ασθενής σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Από την πλευρά του ο διευθυντής πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν έχει χαθεί αίμα και δεν έχει γίνει λάθος μετάγγιση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα μια νοσηλεύτρια μπήκε στον θάλαμο που νοσηλευόταν 67χρονος και ξεκίνησε την διαδικασία μετάγγισης αίματος χρησιμοποιώντας, όμως, λάθος ομάδα αίματος. Το συμβάν αντιλήφθηκε η σύζυγος του ασθενή και η διαδικασία διακόπηκε, ωστόσο είχαν ήδη τοποθετηθεί 40ml. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου.

