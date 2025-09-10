Θεσσαλονίκη: Eπίθεση νεαρών με ξύλα σε 13χρονο – Τον έστειλαν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο

Άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων δέχθηκε ένα ανήλικο αγόρι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στις Συκιές. Ο 13χρονος βρισκόταν εκεί με δύο φίλους του όταν και έγινε η βίαιη επίθεση σε βάρος του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα τρία αγόρια νωρίτερα είχαν μιλήσει με δύο κορίτσια. Όταν εκείνα αποχώρησαν, 6-7 άτομα πλησίασαν τα τρία αγόρια και επιτέθηκαν στον 13χρονο χτυπώντας τον με ξύλα!

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Ο πατέρας του ανήλικου μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (10/9) στο Mega ανέφερε πως η κατάσταση του παιδιού είναι σοβαρή και πως πρόκειται να χειρουργηθεί στο κεφάλι λόγω τραύματος που φέρει εκεί!

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες με τα τραύματα που φέρει ο ανήλικος από την επίθεση που δέχθηκε:

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 18χρονο ως έναν εκ των δραστών της επίθεσης. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τη σύλληψη και των άλλων δραστών.

