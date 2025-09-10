Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής καθώς το πρωί της Τετάρτης παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε αρκετές από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Στο «κόκκινο» είναι και στα δύο ρεύματα ο Κηφισός στο μεγαλύτερο τμήμα του και συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Αττική Οδού και φτάνει μέχρι το ύψος του Αιγάλεω, στην Ιερά Οδό. Αντίστοιχα στο ρεύμα προς Λαμία η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Λ. Αθηνών και φτάνει έως και και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Δείτε την κατάσταση που επικρατούσε στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης (10/9) στο οδικό δίκτυο της Αττικής:

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή παρατηρείται σε:

Λ. Κηφισού (άνοδος), ΑΠΌ ΚΤΕΛ ΕΩΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Λ. Κηφισίας (άνοδος), ΕΩΣ ΦΙΛΟΘΕΗ

Βασ. Σοφίας (άνοδος), ΑΠΌ HILTON

Βασ. Κωνσταντίνου, ΚΑΘΟΔΟΣ

Σταδίου

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Αττική Οδός, ΕΞΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οποίες φτάνουν τα 15 λεπτά.

Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

