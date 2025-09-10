Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης - Ένας ελαφρά τραυματίας
Να σημειωθεί ότι ο τραυματίας βρίσκεται εκτός κινδύνου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης το βράδυ της Τρίτης (9/9), λίγο πριν τις 23.00, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας τραυματίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε όχημα στα φανάρια στην οδό Ρήγα Φεραίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματία, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής.
Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία στη μια λωρίδα είχε διακοπεί, ενώ ο τραυματίας βρίσκεται εκτός κινδύνου.
