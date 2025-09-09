Τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων - Στα «κόκκινα» η κίνηση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό 17 Νοέμβρη, στον Χολαργό.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας η οποία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης.