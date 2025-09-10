Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (10/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
10/9/2025 6:30:00 πμ
10/9/2025 5:30:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ - ΔΙΓΕΝΗ - ΣΜΗΝ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΜΦΕΙΑΣ - ΣΙΠΥΛΟΥ
382
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 10:00:00 πμ
ΑΝΟΙΞΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΠΟΝΤΙΩΝ), ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΛΜΟΥ.
661
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
1054
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 38 - 40 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
920
Λειτουργία
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
930
Λειτουργία
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 80 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 105 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΣΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 103 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1053
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΒΟΥΛΗΣ απο κάθετο: ΗΠΙΤΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
943
Λειτουργία
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 11:00:00 πμ
Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡ.ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ, ΔΡΟΣΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ.
666
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΩΛΕΤΤΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΛΕΤΤΗ απο κάθετο: ΑΘ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΑΣΗ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΗ έως κάθετο: ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΜΠΟΤΑΣΗ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ.
658
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΙΤΤΑΚΗ απο κάθετο: ΠΙΤΤΑΚΗ 8 έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΠΙΤΤΑΚΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
944
Λειτουργία
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
662
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ.
663
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 4:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΑΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΠΟΡΦΥΡΑ - ΛΑΜΠΡΟΥ - ΘΕΙΑΤΗΡΩΝ - ΠΟΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΝΑΓΕΛΑ
233
Λειτουργία
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 4:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΣΚΟΥΦΑ, ΣΟΥΔΑΣ, ΔΩΡΙΕΩΝ.
664
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΙΓΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΑΓΡΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
10/9/2025 8:00:00 πμ
10/9/2025 5:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 86 - 94 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΤΕΓΑΡΤΩΝ απο κάθετο: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
937
Λειτουργία
10/9/2025 8:30:00 πμ
10/9/2025 11:30:00 πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ
Εξυπηρέτηση τρίτων
10/9/2025 8:30:00 πμ
10/9/2025 1:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 34 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ
1065
Κατασκευές
10/9/2025 10:00:00 πμ
10/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 63 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1052
Κατασκευές
10/9/2025 10:00:00 πμ
10/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΡΗ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΤΖΕΒΑ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΒΑΡΗ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
1055
Κατασκευές
10/9/2025 11:00:00 πμ
10/9/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Μονά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
10/9/2025 11:30:00 πμ
10/9/2025 2:30:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΟΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ
Εξυπηρέτηση τρίτων
10/9/2025 11:30:00 πμ
10/9/2025 3:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ
923
Λειτουργία
10/9/2025 12:00:00 μμ
10/9/2025 3:30:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΝΟ 37 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
1056
Κατασκευές
10/9/2025 2:00:00 μμ
10/9/2025 4:00:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΣΥΒΡΙΣΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
925
Λειτουργία
