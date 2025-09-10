Ταξί vs Βαν: Γιατί ξέσπασε η μεγάλη κόντρα - Τι κρύβεται στη νέα ΚΥΑ

Μεγάλη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους οδηγούς ταξί και στα τουριστικά βαν, με τους πρώτους να κηρύσσουν 48ωρη απεργία την Τρίτη και Τετάρτη, 9-10 Σεπτεμβρίου. Αφορμή στάθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Μεταφορών και Τουρισμού, που σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί δίνει συγκοινωνιακό έργο στα βαν και ανοίγει τον δρόμο για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι η κυβέρνηση «χαρίζει προνόμια» στα βαν, επιτρέποντάς τους να δραστηριοποιούνται με λιγότερους ελέγχους και πιο ευνοϊκούς όρους. Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο υποστηρίζει ότι η ΚΥΑ δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά απλοποιεί το πλαίσιο, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης των τουριστών.

Τι αλλάζει στα ιδιωτικά βαν

1. Απλοποίηση συμβάσεων

Ο μισθωτής δεν χρειάζεται πλέον να δίνει αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου – αρκεί το ονοματεπώνυμο (του ίδιου ή του επικεφαλής επιβατών).

Ο οδηγός επίσης καταγράφεται μόνο με ονοματεπώνυμο, χωρίς επιπλέον στοιχεία όπως άδεια οδήγησης.

Για πρώτη φορά, μισθωτής μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία).

2. Μείωση προστίμων και κυρώσεων

Η αφαίρεση άδειας και πινακίδων για παραβάσεις (π.χ. έλλειψη σύμβασης, μη ύπαρξη διακριτικών) μειώνεται από 30 σε 10 ημέρες. Αν πληρωθεί άμεσα το πρόστιμο των 350€, τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται χωρίς καθυστέρηση.

3. Μείωση γραφειοκρατίας

Η απόφαση επιχειρεί να μειώσει τη γραφειοκρατία, να διευκολύνει τη λειτουργία των Ε.Ι.Χ. με οδηγό και να στηρίξει τον τουριστικό κλάδο, προσφέροντας περισσότερες επιλογές μετακίνησης.

Τι ζητούν οι οδηγοί ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) κάνει λόγο για «βίαιη επίθεση» που στοχεύει στην οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου προς τα ιδιωτικά βαν και τις ψηφιακές πλατφόρμες, με στόχο όπως αναφέρουν την εξόντωση του κλάδου.

Τα βασικά αιτήματα των ταξί:

Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025.

Τερματισμό της ασυδοσίας πολυεθνικών και ψηφιακών πλατφορμών.

Στήριξη του επαγγελματία οδηγού ταξί και προστασία του κλάδου από τη διάλυση.

Δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στους δρόμους.

Επίλυση χρόνιων προβλημάτων που – όπως υποστηρίζουν – δημιούργησε η κυβερνητική πολιτική.

Παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως: λεωφορειολωρίδες, υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026, αθέμιτος ανταγωνισμός και φορολογικό πλαίσιο.

Το ΣΑΤΑ υποστηρίζει ότι ο αγώνας τους «δεν είναι μόνο για τους ταξιτζήδες», αλλά για τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στην εργασία, καλώντας όλα τα σωματεία ταξί της χώρας σε ενότητα.

Τι λέει το Υπουργείο Τουρισμού

Το Υπουργείο από την πλευρά του τονίζει ότι δεν θίγονται οι περιορισμοί στο τουριστικό μεταφορικό έργο: Παραμένει το ελάχιστο μίσθωμα και η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, ενώ οι οδηγοί εξακολουθούν να χρειάζονται ξένη γλώσσα, απολυτήριο λυκείου και ασφαλιστική ενημερότητα.

Όπως σημειώνει, στόχος είναι «η διαφύλαξη της ποιότητας και η κάλυψη των αυξημένων αναγκών μεταφοράς λόγω της εκρηκτικής ανόδου των επισκεπτών».

Τι κρύβεται πίσω από τη σύγκρουση

Οι οδηγοί ταξί βλέπουν την απλοποίηση των κανόνων για τα βαν ως «φάμπρικα» που ανοίγει τον δρόμο για απώλεια εισοδήματος. Από την άλλη, οι υποστηρικτές της ρύθμισης τονίζουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερα, πιο ευέλικτα μέσα μεταφοράς, για να ανταποκριθεί στη ραγδαία αύξηση των επισκεπτών.

