Απεργία ταξί: Tι απαντά το υπουργείο τουρισμού

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν από σήμερα Τρίτη, στις έξι το πρωί, έως την ίδια ώρα την Πέμπτη, οι οδηγοί ταξί, αντιδρώντας στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που – όπως υποστηρίζουν – παραχωρεί συγκοινωνιακό έργο στα τουριστικά βαν, πλήττοντας τα επαγγελματικά τους συμφέροντα.

Οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για «παράκαμψη» των υφιστάμενων ρυθμίσεων που περιορίζουν τη λειτουργία των τουριστικών μεταφορών, εκφράζοντας την ανησυχία τους ότι η απόφαση ανοίγει τον δρόμο σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η θέση του Υπουργείου Τουρισμού

Με αφορμή τη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, το Υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη ΚΥΑ «δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά αποσαφηνίζει και ενισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο».

Τι προβλέπει η ΚΥΑ σύμφωνα με το Υπουργείο:

Ο μισθωτής μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, όπως ήδη προβλέπεται από τον ν. 4093/2012 και εφαρμόζεται από το 2020 μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Μεταφορών.

Διατηρούνται όλοι οι περιορισμοί στο τουριστικό μεταφορικό έργο (ελάχιστο μίσθωμα, ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, υποχρεώσεις οδηγών: ξένη γλώσσα, απολυτήριο λυκείου, ασφαλιστική ενημερότητα).

Δεν θίγεται η απαγόρευση πολλαπλής μίσθωσης στα οχήματα τουριστικής μίσθωσης.

Παραμένει σε ισχύ το πλαίσιο ποινών όπως έχει θεσπιστεί από το 2014.

Σκοπός είναι η διαφύλαξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η κάλυψη των αυξημένων αναγκών μεταφοράς λόγω της εκρηκτικής ανόδου των επισκεπτών.

Το Υπουργείο τονίζει ότι ο ελληνικός τουρισμός «έχει αλλάξει σελίδα», εκσυγχρονίζεται και στηρίζεται σε ποιοτικές υπηρεσίες. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση:

«Τα ταξί, όπως και κάθε μέσο μεταφοράς, είναι η πρώτη και η τελευταία εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης από τη χώρα μας. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος, αλλά και η ευθύνη τους μεγάλη. Σε μια οικονομία που παράγει εισόδημα, δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και στηρίζει ολόκληρες τοπικές κοινωνίες, δεν έχει θέση η αντιπαράθεση εργαζομένων με εργαζόμενους. Κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια να διατηρήσουμε τον τουρισμό μας ανταγωνιστικό, σύγχρονο και ελκυστικό. Ο ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, τάξη και νομιμότητα - όχι ασυδοσία».

