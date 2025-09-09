Ξεκίνησε η πορεία των ταξί στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Κατά τη διάρκεια της απεργίας των ταξί θα εξυπηρετούνται μόνο όσοι επιθυμούν μετακίνηση από και προς τα νοσοκομεία
Σε 48ωρη απεργία έχουν προχωρήσει οι οδηγοί ταξί. Η πορεία ξεκίνησε από τα γραφεία του ΣΑΤΑ το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στο υπουργείο Τουρισμού στο Σύνταγμα.
Κλειστή είναι η Πατησίων με τους οδηγούς ταξί να κινούνται στο υπουργείο Τουρισμού από την οδό Σταδίου.
Μέχρι πότε θα διαρκέσει η απεργία των ταξί
Η απεργία των ταξί έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 06:00 το πρωί της Πέμτπης. Οι οδηγοί των ταξί διαμαρτύρονται με αίτημα να αποσυρθεί η ΚΥΑ για τις μετακινήσεις και με van.
Κατά τη διάρκεια της απεργίας των ταξί θα εξυπηρετούνται μόνο όσοι επιθυμούν μετακίνηση από και προς τα νοσοκομεία.
