Ξεκίνησε η πορεία των ταξί στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Απεργιακή συγκέντρωση οδηγών ταξί στα γραφεία του ΣΑΤΑ και πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Τουρισμού στα πλαίσια της 48ωρης απεργίας του κλάδου. Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

Σε 48ωρη απεργία έχουν προχωρήσει οι οδηγοί ταξί. Η πορεία ξεκίνησε από τα γραφεία του ΣΑΤΑ το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στο υπουργείο Τουρισμού στο Σύνταγμα.

Κλειστή είναι η Πατησίων με τους οδηγούς ταξί να κινούνται στο υπουργείο Τουρισμού από την οδό Σταδίου.

Μέχρι πότε θα διαρκέσει η απεργία των ταξί

Η απεργία των ταξί έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 06:00 το πρωί της Πέμτπης. Οι οδηγοί των ταξί διαμαρτύρονται με αίτημα να αποσυρθεί η ΚΥΑ για τις μετακινήσεις και με van.

Σε απεργία έχουν προχωρήσει οι οδηγοί ταξί. Σε εξέλιξη η πορεία προς το υπουργείο Τουρισμού στο Σύνταγμα Eurokinissi

Κατά τη διάρκεια της απεργίας των ταξί θα εξυπηρετούνται μόνο όσοι επιθυμούν μετακίνηση από και προς τα νοσοκομεία.