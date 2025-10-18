Βόλος: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

Τη ζωή της έχασε μια 60χρονη στον Βόλο. Η 60χρονη πνίγηκε μπροστά στον σύζυγό της και ενώ έτρωγε μια μπανάνα.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, η γυναίκα ένιωσε έντονη δυσφορία. Ο σύζυγός της στην αρχή δεν ανησύχησε, θεωρώντας ότι ήταν μια απλή αδιαθεσία. Όμως, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και μέσα σε λίγα λεπτά έχασε τις αισθήσεις της.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) και χρησιμοποίησαν απινιδωτή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες, η γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε.

Η 60χρονη διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας.