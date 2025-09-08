Το ΚΤΕΛ που ξεκλήρισε ένα χωριό της Κρήτης: Μετέφεραν τις σωρούς ακόμα και με ταξί
Σαν σήμερα το 1972, ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ έπεσε σε χαράδρα 60 μέτρων, βυθίζοντας στο πένθος ένα ολόκληρο χωριό της Κρήτης
Η 8η Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να είναι μέρα χαράς και γιορτής για τα χωριά που βρίσκονται γύρω από το μοναστήρι της Παναγίας στις Μάλλες Ιεράπετρας, καθώς εκεί πραγματοποιείται το πανηγύρι της Παναγίας Εξακουστής. Για το χωριό Καλαμαύκα Ιεράπετρας όμως η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα θλιβερή και πένθιμη, καθώς σαν σήμερα το 1972 σημειώθηκε μία μεγάλη τραγωδία.
Το λεωφορείο ΚΤΕΛ που μετέφερε τους χωρικούς από το Καλαμαύκα για το πανηγύρι, έπεσε σε μία χαράδρα 60 μέτρων με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 21 από τους 50 επιβάτες και να τραυματιστούν σοβαρά οι 29.
