Απεργούν τα ταξί 9 και 10 Σεπτεμβρίου

Σε διήμερη προειδοποιητική απεργία προχωρούν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στην Αττική, την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, διαμηνύοντας την αντίθεσή τους σε πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση που, όπως υποστηρίζουν, υπονομεύει τον κλάδο τους.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1, χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «προειδοποιητική απεργία», τονίζοντας ότι μετά το πέρας των δύο ημερών θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. «Αν η ΚΥΑ δεν ανακληθεί, τότε ο κλάδος θα προχωρήσει σε απεργία διαρκείας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επιβίωση των ταξί τίθεται υπό σοβαρό κίνδυνο.

Η ΚΥΑ που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των οδηγών, σύμφωνα με τον κ. Λυμπερόπουλο, επιτρέπει σε εταιρείες van να αναλαμβάνουν συγκοινωνιακό έργο, υποκαθιστώντας ουσιαστικά μέρος της δραστηριότητας των ταξί. «Η κυβέρνηση προσπαθεί να διαλύσει τα ταξί», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι ήδη από το 2018, στελέχη της ΝΔ και ο πρωθυπουργός είχαν εκφράσει την πρόθεση τους να περιορίσουν δραστικά τον κλάδο.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ έκανε λόγο και για παραβιάσεις του Συντάγματος, κατηγορώντας το υπουργείο ότι δεν έχει δημιουργήσει μητρώο και δεν έχει ορίσει σαφώς τον αριθμό των van που μπορούν να δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, τόνισε ότι η εφαρμογή που θα έπρεπε να καταγράφει τις μεταφορές δεν λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα μόνο το 10% των δρομολογίων να δηλώνεται.

Επιπλέον, ο κ. Λυμπερόπουλος αναφέρθηκε σε ελλιπείς φορολογικούς ελέγχους και στην πρακτική εταιρειών να «σβήνουν» δρομολόγια ή να μην ελέγχονται καθόλου. Όπως εξήγησε, ιδιαίτερα μέσω του τουρισμού, εξελίσσεται μια κατάσταση που οδηγεί σε «πλιάτσικο» για τα ταξί, με μεγάλες οικονομικές απώλειες, εκτιμώμενες σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών στην Αττική, ενώ η έκβαση των διαπραγματεύσεων μετά το διήμερο θα κρίνει τα επόμενα βήματα του κλάδου.