Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που ξυλοκοπήθηκε- «Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του»

Συγκλονιστικά είναι τα όσα αναφέρει ο πατέρας του 13χρονου που το βράδυ της Τρίτης (9/9) δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους ενώ βρισκόταν με τους φίλους του στο πάρκο των Αγίων Θεοδώρων στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο πατέρας του ανήλικου περιέγραψε μιλώντας στο Mega πώς ο γιος του δέχθηκε την άγρια επίθεση με λοστούς από ομάδα 6-7 κουκουλοφόρων.

«Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν. Είχαν σίδερα και κουκούλες», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν ξέρω τι έγινε, ο μικρός είναι πολύ σοβαρά. Έχω την γυναίκα μου που γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στη γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του. Τον στείλαμε για λίγες μέρες έτσι κι αλλιώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία τώρα. Βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα, οι κουκουλοφόροι χτύπησαν και τα άλλα άτομα της παρέας του ενώ όπως αποκάλυψε αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να τους κλέψουν.

«Χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του» τόνισε ο πατέρας του 13χρονου μιλώντας στο Mega.

Ο πατέρας του θύματος προτού καταλήξει σημείωσε πως ο γιος του θα υποβαλλόταν σε εγχείριση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που φέρει από την επίθεση.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες με τα τραύματα που φέρει ο ανήλικος από την επίθεση που δέχθηκε:

Στο σημείο έπσευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έπειτα από επιστάμενες έρευνες κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 18χρονο που φέρεται να συμμετείχει στην επίθεση.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τη σύλληψη και των άλλων δραστών.

Διαβάστε επίσης