Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων

Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν άνδρας απείλησε με καραμπίνα παρέα ανηλίκων που βρισκόταν δίπλα στο σπίτι του επειδή έκανε φασαρία, όπως καταγγέλουν κάτοικοι.

Ο άνδρας φαίνεται στο βίντεο να έχει προτεταμένο το όπλο και να κατευθύνεται προς το πάρκο που βρίσκεται δίπλα από το σπίτι του στην περιοχή της Σταυρούπολης φωνάζοντας «έλα εδώ, έλα».

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής που βιντεοσκόπησαν το περιστατικό, στο στόχαστρο του άνδρα ήταν ανήλικοι που είχαν μαζευτεί στο σημείο και τον ενόχλησαν με τις φωνές τους.

Μετά τη δημοσιοποίηση αναμένουν ανάλογη αντιμετώπιση για τον θερμόαιμο άνδρα που δεν δίστασε να απειλήσει τους ανήλικους.

Δείτε το βίντεο που αποκάλυψε το Star:

