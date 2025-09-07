Πάτρα: Νέο τροχαίο με δίκυκλο στο σημείο που σκοτώθηκε ο 27χρονος Δημήτρης

Λίγες μόλις ημέρες μετά την τραγωδία με το θάνατο του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, στην οδό Αμερικής, στην Πάτρα και πριν λίγο σημειώθηκε ένα ακόμη τροχαίο, στο ίδιο σημείο, με εμπλοκή δικυκλιστή.

Όπως αναφέρει το tempo24.news υπό συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Πατρών, ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτη.

