Χαλκιδική: Σε ύφεση η φωτιά στη Λαγόμανδρα
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και δίνουν μάχη για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά
Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.
Για την κατάσβεση άμεσα κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
