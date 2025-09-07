Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

Ένα βίντεο που αποτυπώνει τη βία των ανηλίκων αποκάλυψε το Mega στο βραδινό δελτίο ειδήσεων.

Όπως θα δείτε, στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένας ανήλικος, 14 ετών, επιτίθεται σ΄ έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Όλα συνέβησαν όταν ο άνδρας πλησίασε την παρέα ανηλίκων για να τους κάνει μία παρατήρηση. Τότε ο 14χρονος ξεκίνησε να επιτίθεται στον 60χρονο άνδρα, ρίχνοντάς τον στον δρόμο.

Μαζί με τον ανήλικο βρίσκονται ακόμα δύο κορίτσια, τα οποία όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν αντιδρούν στα όσα διαδραματίζονται μπροστά τους.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

