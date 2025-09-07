Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

Τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του νοσοκομείου Υγεία, στο Μαρούσι.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λόγω του τροχαίου υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς Αθήνα με τα οχήματα να έχουν δημιουργήσει οορά έως και το ύψος του δαχτυλιδιού της Κηφισιάς.

