Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι με χαλάζι στο Αγρίνιο, ήπια βροχόπτωση στην Πάτρα
Άστατο σήμερα το σκηνικό του καιρού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φθινοπωρινό σήμερα το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της δυτικής χώρας.
Ξαφνικό μπουρίνι με χαλάζι σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Αγρίνιο.
Από τα καιρικά φαινόμενα μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.
Στο μεταξύ, ήπια βροχόπτωση εκδηλώνεται την τελευταία ώρα στην Πάτρα.
Με πληροφορίες από tempo24.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Παρανάλωμα του πυρός ΙΧ στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών
19:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ