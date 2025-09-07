Θρασύτατη ληστεία στην Ηλεία: Μπούκαραν σε σούπερ μάρκετ τα ξημερώματα και «σήκωσαν» ΑΤΜ

Μια θρασύτατη ομάδα πέντε ατόμων «χτύπησε» τα ξημερώματα της Κυριακής, σε σούπερ μάρκετ στην είσοδο της πόλης της Αμαλιάδας με λεία το ποσό των 4.000 ευρώ.

Οι πέντε φορούσαν κουκούλες και γάντια για να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά τους και παραβίασαν πόρτα εξόδου ασφαλείας στις 3.50 το πρωί.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν που και πως να κινηθούν. Έφτασαν στο χώρο των γραφείων, όπου υπήρχε ΑΤΜ, το οποίο αφαίρεσαν με το ποσό που υπήρχε σε αυτό.

Το φόρτωσαν στο αυτοκίνητο που είχαν κλέψει στην περιοχή των Λεχαινών και απομακρύνθηκαν σε ελάχιστο χρόνο προς άγνωστη κατεύθυνση.

