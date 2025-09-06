Σύνταγμα: Συλλήψεις ατόμων στη συγκέντρωση για τα Τέμπη- Βρέθηκαν εμπρηστικοί μηχανισμοί και σφυρί

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές για ένταση στα Προπύλαια με αφορμή τη συγκέντρωση για τα Τέμπη, ενώ έγιναν και τρεις συλλήψεις πριν τη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ επάνω τους οι δύο συλληφθέντες έφεραν 5 εμπρηστικούς μηχανισμούς και ο τρίτος σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Σημειώνεται ότι αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν επίσης έναν ανήλικο ο οποίος έφερε στην κατοχή του μαχαίρι και ναρκωτικά ο οποίος πήγαινε στη συγκέντρωση.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 25 προσαγωγές.

Συλλήψεις και στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη

Σε προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία και στην συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 3 συλλήψεις, οι 2 για ναρκωτικά και η 1 για ταυτότητα.

Παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί και 16 προσαγωγές.

