Ηλεία: 65χρονος έπεσε από στέγη σπιτιού – Βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, δίνει μάχη για τη ζωή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9) στο χωριό Πελόπιο της Ηλείας, όταν ένας 65χρονος άνδρας έπεσε από στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που ανέσυραν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Πύργου. Ο άνδρας διατηρεί τις αισθήσεις του, ωστόσο φέρει σοβαρά τραύματα και έχει χάσει πολύ αίμα.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άτυχος 65χρονος εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης ηλιακού θερμοσίφωνα. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, γλίστρησε και έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων. Στην πτώση τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς το χέρι του κόπηκε σε μεταλλικό αντικείμενο της στέγης, προκαλώντας βαθύ τραύμα και ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ έφερε και τραύμα στο κεφάλι.

Οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές του έσπευσαν να βοηθήσουν, πιέζοντας το σημείο του τραύματος για να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι την άφιξη των διασωστών. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με το 112 να ενεργοποιεί Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Ο τραυματίας σταθεροποιήθηκε από τους διασώστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

