Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς στην Ξάνθη
Πρόκειται για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην αγροτική περιοχή της Γενισέας
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην Ξάνθη.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς είναι Έλληνας και φέρεται να ευθύνεται για συνολικά έντεκα πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην αγροτική περιοχή της Γενισέας. Η πρώτη σημειώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου ξέσπασαν εννέα ακόμη φωτιές μέσα στην ίδια ημέρα.
Ο κατηγορούμενος κρατείται και πρόκειται να οδηγηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.
