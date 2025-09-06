Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά - Σώοι οι 450 επιβάτες

Κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες προσέκρουσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσδεσης στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ», το πρωί της Παρασκευής (5/9).

Από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα μήκους δέκα μέτρων και πλάτους ενός μέτρου στο πλοίο, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση. Οι 450 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας.

Η Λιμενική Αρχή Τζελέπη απαγόρευσε τον απόπλου του κρουαζιερόπλοιου μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και να δοθεί σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον αρμόδιο αναγνωρισμένο οργανισμό.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη ότι ένα κρουαζιερόπλοιο (Κ/Ζ) σημαίας Μπαχάμες, προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ», στο λιμάνι του Πειραιά. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν η πρόκληση ρήγματος μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους ενός μέτρου, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Οι 450 επιβάτες του Κ/Ζ αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο οργανισμό που το παρακολουθεί».

Διαβάστε επίσης