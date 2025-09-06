Ρόδος: Προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

Απόφαση-μήνυμα του Πρωτοδικείου Ρόδου για την οδήγηση και την ευθύνη των εταιρειών απέναντι στους εργαζομένους τους

Μια απόφαση που συγκλονίζει και ταυτόχρονα στέλνει σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου. Δέκα χρόνια μετά από σοβαρό τροχαίο της 29ης Οκτωβρίου 2015, το Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 254.435 ευρώ σε δύο τραυματίες, κρίνοντας αποκλειστικά υπεύθυνο τον οδηγό που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και την εταιρεία-εργοδότη του.

Παράλληλα, απέρριψε την αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις.

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου 2015, η οδός Ηλία Βενέζη στη Ρόδο μετατράπηκε σε πεδίο τραγωδίας. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε βίαια με δίκυκλη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί μαζί με τον οδηγό της.

Οι συνεπιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο, αποκαλύπτοντας αργότερα πως δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης. «Δεν έχω δίπλωμα… δεν γνωρίζω γράμματα», φέρεται να είπε ο ίδιος στην κατάθεσή του. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης με δύο αγωγές: την ευθεία αγωγή των τραυματιών κατά των υπαιτίων και την πλαγιαστική αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Στο εδώλιο βρέθηκαν ο οδηγός, η εταιρεία-εργοδότριά του, ομόρρυθμοι εταίροι άλλης εμπλεκόμενης εταιρείας, καθώς και η ασφαλιστική «ΑΙΓΑΙΩΝ Α.Α.Ε.», η οποία όμως ήδη βρισκόταν σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Ο οδηγός και η εργοδότρια εταιρεία δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και καταδικάστηκαν ερήμην, ενώ η συζήτηση για την ασφαλιστική κρίθηκε απαράδεκτη λόγω της εκκαθάρισης.

Η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν ξεκάθαρη: ο οδηγός είχε αποκλειστική υπαιτιότητα.

Η έλλειψη διπλώματος, που από μόνη της αποτελεί λόγο εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη, βάρυνε καταλυτικά την κρίση. Όμως δεν έμεινε μόνο εκεί. Η εργοδότρια εταιρεία κρίθηκε επίσης υπεύθυνη, αφού είχε επιτρέψει σε εργαζόμενο χωρίς δίπλωμα να οδηγεί το όχημά της.

Το Πρωτοδικείο Ρόδου επιδίκασε αποζημιώσεις συνολικού ύψους 254.435 ευρώ:

  • 69.310 ευρώ στον πρώτο ενάγοντα, για νοσηλεία, ειδική διατροφή, ηθική βλάβη και μόνιμη αναπηρία.
  • 185.125 ευρώ στον δεύτερο ενάγοντα, για νοσηλεία, δαπάνες εκπαίδευσης, ειδική διατροφή, ηθική βλάβη και μόνιμη αναπηρία.

Τα ποσά φέρουν τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, ενώ το Δικαστήριο μείωσε τα αιτηθέντα ποσά σε πιο «εύλογα» επίπεδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τύχη της πλαγιαστικής αγωγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι απαιτήσεις δεν μπορούν να στραφούν απευθείας εναντίον του, καθώς η διαδικασία των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων προβλέπει ειδικά βήματα και αναγγελίες. Έτσι, η αγωγή απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν, επιβεβαιώνοντας τα στενά όρια της ευθύνης του Επικουρικού.

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Ρόδου δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Οδήγηση χωρίς δίπλωμα σημαίνει απόλυτη υπαιτιότητα. Οι εργοδότες φέρουν ευθύνη για τα οχήματα που εμπιστεύονται στους εργαζόμενούς τους. Και το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν αποτελεί «σωσίβιο» για κάθε υπόθεση, αλλά λειτουργεί μέσα σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο.

Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Στεφανία Κουλουμπρή του δικηγορικού γραφείου Τσέρκης και Συνεργάτες.

