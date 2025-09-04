Σοβαρό τροχαίο με πεντε τραυματίες στην Εγνατία Οδό - Ανάμεσά τους τρία παιδιά

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις τέσσερις το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9), στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Λαδοχωρίου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν πέντε συνολικά άτομα, τρία παιδιά και δύο ενήλικες. Όλοι τους διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς από το ένα όχημα έβγαιναν καπνοί, οι οποίοι ευτυχώς γρήγορα σταμάτησαν.

Πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν στο σημείο για προληπτικούς λόγους, ενώ η Τροχαία λαμβάνει τα απαραίτητα κυκλοφοριακά μέτρα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

