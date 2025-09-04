Πάτρα: Η κατάθεση που «καίει» τον οδηγό της μηχανής της θανατηφόρας παράσυρσης της γιαγιάς Τιτίκας

Τι αναφέρει στην κατάθεση του οδηγός που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου, στην Πάτρα

Πάτρα: Η κατάθεση που «καίει» τον οδηγό της μηχανής της θανατηφόρας παράσυρσης της γιαγιάς Τιτίκας
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος οδηγός της μηχανής
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 86χρονης Αφροδίτης (Τιτίκα) Βασιλοπούλου, που αντικρούει τους ισχυρισμούς του 46χρονου οδηγού της μηχανής που έχει κριθεί προφυλακιστέος. Όπως ισχυρίζεται ο 46χρονος δεν παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, πριν την παράσυρση της ηλικιωμένης, επί της Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα, το βράδυ της 29ης Αυγούστου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το pelop.gr, οδηγός αυτοκινήτου στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς του Ανακριτικού Τμήματος της Τροχαίας, που έχει αναλάβει την προανάκριση του συμβάντος, αναφέρει στην κατάθεση που έδωσε: «Ήμουν στην αριστερή πλευρά του δρόμου, δεύτερο ΙΧ στο φανάρι, ήταν κόκκινο. Είδα τον μοτοσικλετιστή, ανέκοψε ταχύτητα και αφού κοίταξε αριστερά και δεξιά, ανέπτυξε ταχύτητα και ενώ ακόμα το φανάρι ήταν κόκκινο». Σε άλλο σημείο της περιγραφής του αναφέρει: «Ακουσα ένα μπαμ, αλλά δεν κατάλαβα τι ήταν. Οταν άναψε το πράσινο και ξεκίνησαν τα οχήματα, είδαμε, τι είχε συμβεί, το τροχαίο».

Η διαδρομή που διένυσε η 86χρονη που συνόδευε το 7χρονο κοριτσάκι -παιδί γειτόνων της- κατά την επιστροφή τους από το νότιο πάρκο έχει αποτυπωθεί στο σχεδιάγραμμα της Τροχαίας. Σύμφωνα με το γράφημα, η ηλικιωμένη με την ανήλικη φέρεται να κινούνται πεζές από τον πάρκο με κατεύθυνση τη διαχωριστική νησίδα και έχοντας διασχίσει το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου και λίγα μέτρα πριν τη νησίδα, η μηχανή παρασύρει τη γυναίκα.

«Η γυναίκα κόντευε να βγει στη νησίδα, είχε διανύσει το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου, έσπρωξε το παιδί για να το σώσει με την ίδια να παρασύρεται και να τραυματίζεται θανάσιμα», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της 86χρονης, Ακης Βαβαρούτας.

Ο κατηγορούμενος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος, κατά την απολογία του την Τρίτη, στον ανακριτή επανέλαβε τον αρχικό ισχυρισμό του ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

