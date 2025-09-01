Πάτρα: Γνωστός στις Αρχές ο 46χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τη γιαγιά Τιτίκα

Γνωστός στις Αρχές είναι ο 46χρονος, ο οποίος φέρεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η γιαγιά Τιτίκα, που θυσιάστηκε για να σωθεί το 8χρονο κοριτσάκι που ήταν μαζί της.

Το φρικτό τροχαίο δυστύχημα που έγινε το βράδυ της Παρασκευής, 29 Αυγούστου, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα συγκλονίζει. Η 86χρονη γιαγιά είχε βγάλει βόλτα το κοριτσάκι και όταν πήγαν να διασχίσουν τον δρόμο, η μηχανή έπεσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 46χρονος πέρασε το φανάρι με κόκκινο και έπεσε πάνω στη γιαγιά και στην 8χρονη. Η γιαγιά όμως έδωσε τη ζωή της για να σωθεί το κοριτσάκι.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Πατρών από τον οποίο ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή. Ωστόσο ο οδηγός της μηχανής που διαμένει μόνιμα στην Πάτρα, είναι παλιός γνώριμος των αστυνομικών αρχών. Αποφυλακίστηκε το 2013, ενώ έχει εκτίσει ποινές για ναρκωτικά και κλοπές.

Μάλιστα, ο πατέρας της 8χρονης, μιλώντας στο MEGA, μετέφερε τα λόγια της κόρης του: «Μπαμπά, η μηχανή πέφτει πάνω μου. Γιατί πέφτει πάνω μου η μηχανή;».

Η μικρή Μαρία «έχει σπασμένα χέρια πόδια στην αριστερή πλευρά και κάταγμα στον αυχένα». Ενώ στη δεξιά της πλευρά έχει πολλά χτυπήματα και μελανιές.

Αναφερόμενος στην ηλικιωμένη γειτόνισσά, που έχασε τη ζωή της αφού στην προσπαθειά της να σώσει την μικρή βρέθηκε η ίδια στο διάβα της μηχανής, είπε πώς η «μακαρίτισσα ήταν μια γειτόνισσα που την ξέρουμε περίπου 15 χρόνια και πώς τα μπαλκόνια τους χωρίζουν 15 μόλις μέτρα».