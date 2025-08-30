Πάτρα: Συγκλονίζει ο πατέρας της 8χρονης που τραυματίστηκε στο θανατηφόρο τροχαίο

Με μια ανείπωτη τραγωδία σημαδεύτηκε η χθεσινή βραδιά στην Πάτρα, όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού παρέσυρε και χτύπησε μια 71χρονη γυναίκα και ένα 8χρονο κοριτσάκι.

Την πραγματική διάσταση της υπόθεσης έδωσε ο πατέρας της μικρής μέσα από ανάρτησή του, στην οποία σημειώνει: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την εφτάχρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο Νότιο Πάρκο στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου, ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή, παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 71χρονη γυναίκα βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το κοριτσάκι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια σφοδρότατη σύγκρουση, με τη μηχανή να εκσφενδονίζεται δεκάδες μέτρα μακριά. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την παράσυρση βρέθηκε περίπου 150 μέτρα από το σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με το pelop.gr.

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία.

