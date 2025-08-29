Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρη γιαγιά και τη σκότωσε - Τραυματίας η 8χρονη εγγονή

Σοκαριστικό τροχαίο στην Πάτρα. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο, στην πόλη της Πάτρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα – στοιχείο που διερευνάται από τις αρχές. Η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία κρατούσε από το χέρι το παιδί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα και πλήθος πολιτών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.