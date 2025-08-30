Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 8χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

Newsbomb

Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές ο άνδρας ηλικίας 46 ετών που παρέσυρε και σκότωσε με τη μοτοσυκλέτα του μία 86χρονη στην Πάτρα. Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής όταν η 86χρονη γυναίκα βρισκόταν μαζί με την 8χρονη εγγονή της επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου. Σε εκείνο το σημείο ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Μετά τον τροχαίο, η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Λεωφορείο «κόλλησε» στη μπουκαπόρτα πλοίου με προορισμό την Κέρκυρα

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν – Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 17χρονος - Έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το διπλό παιχνίδι της Κίνας: «Αγκαλιάζει» τον Πούτιν, ενώ στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ - Τα μηνύματα του Ρώσου προέδρου

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Δεδομένα θανατηφόρου τροχαίου με Tesla κρύφτηκαν για χρόνια - Μέχρι που ένας χάκερ τα ανακάλυψε - Αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ: Για την πρώτη νίκη της σεζόν! Η ώρα και το κανάλι

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Αγνοουμένων (30/8)

10:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

To «καπέλο επιλογής» του Χάρι Πότερ εντοπίστηκε… στον Άρη - H εικόνα που προκάλεσε ενθουσιασμό

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 62χρονος φερόμενος εμπρηστής απομακρύνεται από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση για πιθανούς δεσμούς της Τουρκίας με τη Χαμάς απαιτεί τροπολογία του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ

10:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Άρης - Παναιτωλικός: Το 2Χ2 και η αντίδραση - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

10:25ΚΟΣΜΟΣ

UFO στην Ανταρκτική: Οι συντεταγμένες που δείχνουν «εξωγήινο διαστημόπλοιο» στο Google Maps

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η CIA δώρισε υπολογιστές στην Ελλάδα για να «φακελώσει» πολίτες

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής στην Πρέβεζα: Στις φλόγες γνωστό beach bar στην παραλία Μονολίθι - Βίντεο

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα - Τους ζήτησαν ονόματα και διευθύνσεις

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ποιο είναι το μέρος όπου όλα μπορούν να συμβούν;

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε 4.000 πόδια σε διάστημα 60 δευτερολέπτων - Δύο τραυματίες από αναταράξεις - Δείτε βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νωρίτερα η ριζική αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία, πότε τελειών και τι φέρνει ο Σεπτέμβριος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα - Τους ζήτησαν ονόματα και διευθύνσεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Δεδομένα θανατηφόρου τροχαίου με Tesla κρύφτηκαν για χρόνια - Μέχρι που ένας χάκερ τα ανακάλυψε - Αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νωρίτερα η ριζική αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία, πότε τελειών και τι φέρνει ο Σεπτέμβριος

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το διπλό παιχνίδι της Κίνας: «Αγκαλιάζει» τον Πούτιν, ενώ στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ - Τα μηνύματα του Ρώσου προέδρου

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με τον καυγά σε παραλία του Πηλίου: Πατέρας καταγγέλλει ερωτικές πράξεις γυμνιστών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

07:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ: Ο βίος του και το άφθαρτο επί 492 χρόνια λειψανό του

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

SOS για τις γεννήσεις: Σε 50 χρόνια η Α’ Δημοτικού δεν θα έχει παιδιά, καταγγέλλουν οι Πολύτεκνοι - Τι μέτρα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

07:49LIFESTYLE

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνή «βγαλμένη από παραμύθι»: Μία πεταλούδα εμφανίστηκε «απρόσκλητη» σε γάμο στην Ουκρανία - Δείτε βίντεο

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ