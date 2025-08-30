Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

Συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές ο άνδρας ηλικίας 46 ετών που παρέσυρε και σκότωσε με τη μοτοσυκλέτα του μία 86χρονη στην Πάτρα. Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής όταν η 86χρονη γυναίκα βρισκόταν μαζί με την 8χρονη εγγονή της επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου. Σε εκείνο το σημείο ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Μετά τον τροχαίο, η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.