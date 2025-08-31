Πάτρα: «Μπαμπά ζω ένα όνειρο»: Τα λόγια της οκτάχρονης στον πατέρα της - «Ψυχρός δολοφόνος»

Συγκλονιστικός ήταν ο πατέρας της 8χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο στην Πάτρα και της οποίας τη ζωή έσωσε η άτυχη ηλικιωμένη, βάζοντας το δικό της κορμί στη μέση.

Μιλώντας στο OPEN, ο Γιώργος Κωστούρος, περιέγραψε το δράμα που βιώνει η οικογένειά του.

Όπως αποκάλυψε η θυγατέρα του, η μικρή Μαρία «έχει σπασμένα χέρια πόδια στην αριστερή πλευρά και κάταγμα στον αυχένα». Ενώ στη δεξιά της πλευρά έχει πολλά χτυπήματα και μελανιές.

«Υποφέρει, πονάει και κλαίει» συμπλήρωσε για να διευκρινίσει πώς δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει αφού δεν έχει βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε το μικρό κορίτσι του λέει συνεχώς «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω».΄

Ένα παιδί να κλαίει και να πονά

Αναφερόμενος στην ηλικιωμένη γειτόνισσά, που έχασε τη ζωή της αφού στην προσπαθειά της να σώσει την μικρή βρέθηκε η ίδια στο διάβα της μηχανής, είπε πώς η «μακαρίτισσα ήταν μια γειτόνισσα που την ξέρουμε περίπου 15 χρόνια και πώς τα μπαλκόνια τους χωρίζουν 15 μόλις μέτρα».

Περιγράφοντας τις ώρες πριν την τραγωδία, αποκάλυψε πώς νωρίς το βράδυ της Παρασκευής χτύπησε το θυροτηλέφωνο, προκειμένου να πάρει το κορίτσι να πάει να παίξει. Κάτι που όπως αποκάλυψε λίγο νωρίτερα ζητούσε και η ίδια η Μαρία.

«Ήλθε την πήρε και φεύγοντας της λέω, μαρία πρόσεξε. Πήγανε παίξανε και μετά χτυπά το κινητό της γυναίκας μου, ήταν ο τραυματιοφορέας του ΕΚΑΒ» είπε, αποκαλύπτοντας πώς έμαθε για το δυστύχημα.

Και συνέχισε «Πάμε στο νοσοκομείο στο Καραμανδάνειο, βλέπουμε μια εικόνα ένα παιδί να κλαίει να πονά και εγώ σαν πατέρας να μην ξέρω τι να κάνω. Η γυναίκα μου τα είχε χάσει».

«Αναζητούσα που είναι η γιαγιά. Δεν είχα αντιληφθεί ότι είχε αποβιώσει» συνεχίζει και περιγράφει πώς έφυγε από το Καραμανδάνειο όπου νοσηλευόταν το κορίτσι για να πάει στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας για να την αναζητήσει.

«Ρωτάω και μου λένε ότι δυστυχώς από την ώρα του ατυχήματος κατέληξε».

Η γιαγιά με πήρε από το χέρι

Αναφερόμενος στο πώς η Μαρία, η οκτάχρονη κόρη του περιέγραψε το περιστατικό είπε: «η ειρωνεία της τύχης είναι ότι η μηχανή πέρασε με κόκκινο το φανάρι, ανέτπυξε μεγάλη ταχύτητα. Η μαρία το μόνο που θυμάται και λέει έιναι «μπαμπά η γιαγιά με πήρε από το χέρι, δεν θυμάται αν την έσπρωξε ή την πέταξε». Το μοναδικό που θυμάται το κορίτσι όπως είπε είναι «μια μεγάλη μηχανή λευκή, με πολύ θόρυβο».

Την διαμέλισε

Και συνέχισε: «Την διαμέλισε την γιαγιά. Ένα σπίτι έχει κλείσει».

Περιγράφοντας δε την δική του κατάσταση, σημειώνει πώς δεν μπορεί καν να βγαίνε στο μπαλκόνι.

Ψυχρός δολοφόνος

«Είμαι 25 χρόνια επαγγελματίας οδηγός, έχω τρία παιδιά» σημείωσε και ανέφερε το παραπονό του: «Αυτός ο ασυνείδητος ο οδηγός δεν έπρεπε να μου ζητήσει ένα συγγνώμη;»

Τον οποίο χαρακτηρίζει ως «ψυχρό δολοφόνο» που ξεκίνησε από τον Πειραιά, ενώ σημείωσε ότι είχε ξηλώσει την πινακίδα της μηχανής του. «Την Δευτέρα περιμένω την απάντηση του εισαγγελέα» κατέληξε.

