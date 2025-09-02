Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός μηχανής που σκότωσε την 86χρονη

Ενώπιον του ανακριτή Πατρών οδηγήθηκε ξανά ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε μια 86χρονη γυναίκα στην Πάτρα. Τη γυναίκα που έβαλε το δικό της κορμί ανάμεσα στη μηχανή του και ένα 8χρονο κοριτσάκι. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί και τελικά κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Κατά τη διαδικασία, ο κατηγορούμενος δεν απάντησε στο ερώτημα αν έχει μετανιώσει για την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας του εμφανιζόταν με σκυμμένο το κεφάλι.

Το παρελθόν του 46χρονου

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο φανάρι και κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί στο παρελθόν, ενώ είχε εκτίσει ποινές για κλοπές και ναρκωτικά.

Η πράξη αυτοθυσίας

Το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν η 86χρονη Αφροδίτη Βασιλοπούλου, γνωστή στη γειτονιά ως «γιαγιά Τιτίκα», έκανε βόλτα με την 8χρονη Μαρία στο νότιο πάρκο της πόλης. Αντιλαμβανόμενη ότι η μοτοσικλέτα κατευθυνόταν εναντίον τους, η ηλικιωμένη έσπρωξε το παιδί και στάθηκε μπροστά του, χρησιμοποιώντας το σώμα της ως ασπίδα.

Η μικρή νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ο πατέρας της, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε πως η κόρη του συνεχίζει να ρωτά για τη γυναίκα που στάθηκε σαν γιαγιά της και έδωσε τη ζωή της για να τη σώσει.

Η τελευταία πράξη

Η κηδεία της «γιαγιάς Τιτίκας» τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι στον ιερό ναό του Αγίου Γερασίμου στην Πάτρα, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους πολιτών που αποχαιρέτησαν με σεβασμό και συγκίνηση την ηλικιωμένη ηρωίδα.