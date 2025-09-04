Πάτρα: Το συγκινητικό βίντεο με την γιαγιά Τιτίκα να τραγουδά

Συγκλονισμένη είναι η Πάτρα από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου στην Ακτή Δυμαίων, όταν μοτοσυκλέτα παρέσυρε μια 86χρονη γυναίκα και την 8χρονη που τη συνόδευε.

Η Τιτίκα Βασιλοπούλου, έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων. Η μικρή Μαρία σώθηκε χάρη στην 86χρονη γειτόνισσα που πολλές φορές φρόντιζε τα παιδιά της οικογένειας.

Ο Λαογραφικός Σύλλογος «Μωραΐτες εν Χορώ» δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook ένα βίντεο με την γιαγιά Τιτίκα να ερμηνεύει το «τραγούδι του Μοριά» ενώ καθαρίζει χαμομήλι.

«Αγαπούσε την ιστορία και τη λαογραφία, ξετύλιγε με χαρά τα νήματα του παρελθόντοςγια να τα παραδώσει στους νεότερους.

Η θεία Τιτίκα δεν έζησε μόνο για τον εαυτό της∙ήταν επίτιμο μέλος του συλλόγου «Μωραΐτες εν Χορώ»,στήριξε με αγάπη και γενναιοδωρία κάθε του βήμα, με δωρεές, με παρουσία, με ψυχή.

Η θεία Τιτίκα κύλησε σαν ποτάμι αγάπης και στάθηκε μπροστά στο παιδί όπως το δέντρο που σκύβει να προφυλάξει τον ανθό του.

Η θυσία της άφησε άρωμα άνοιξης στην πιο σκοτεινή στιγμή.

Κι όπως τραγουδούσε κάποτε για ήρωες και θυσίες, έγινε κι η ίδια άνθος θυσίας∙μια ζωή που έσβησε για να ανθίσει μια άλλη.

Αιωνία η μνήμη!», έγραψε ο σύλλογος κάτω από το βίντεο.

Το βίντεο απέσπασε εκατοντάδες σχόλια με τους χρήστες να σχολιάζουν: «Αγαπητή κα Τιτίκα δεν πρέπει να ξεχαστείς,είσαι Υπόδειγμα Καλωσύνης κ να σε θυμούνται όλοι γνωστοί κ άγνωστοι...!!», έγραψε ένας χρήστης.

«Αυτοθυσία και γενναιότητα! Η επιλογή της έδειξε από τι ήταν φτιαγμένη ....ας ελπίσουμε ο θεός να της δώσει καλό παράδεισο και να τραγουδάει ακόμα εκεί πάνω στα παιδάκια που τόσο αγαπούσε!», έγραψε άλλος χρήστης.

«Καλό παράδεισο στη χώρα των Αγγέλων ΑΞΙΑ Ηρωήδα!!!», σχολίασε ένας χρήστης του Facebook.

«Είσαι η γιαγιά της Ελλάδας», έγραψε ένας άλλος χρήστης.