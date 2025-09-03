Η «γιαγιά Τιτίκα» της Πάτρας που έγινε σύμβολο αυτοθυσίας σε όλη την Ελλάδα

«Πέπλο θλίψης» έχει σκεπάσει τα τελευταία 24ωρα την Πάτρα, μετά την τραγική απώλεια της 86χρονης γυναίκας, που έκανε το σώμα της «ασπίδα» προκειμένου να σώσει το 8χρονο κοριτσάκι από θανατηφόρο τροχαίο.

Ήταν Παρασκευή 29 Αυγούστου όταν η κυρία Αφροδίτη (Τιτίκα) μαζί με την 8χρονη γειτονοπούλα της πήγαν στο νότιο πάρκο της Πάτρας για βόλτα, όταν ξαφνικά είδε μία μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, με αποτέλεσμα να σπρώξει το κοριτσάκι και να μπει μπροστά, βάζοντας ως ασπίδα το σώμα της για να το σώσει.

Η «γιαγιά Τιτίκα» που έγινε σύμβολο αυτοθυσίας

Η Τιτίκα Βασιλοπούλου ήταν μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά τεσσάρων εγγονιών, αλλά όπως θα πουν όσοι την γνώρισαν, ήταν η «γιαγιά μιας όλοκληρης γειτονιάς της Πάτρας». Μία γυναικα γεμάτη χαμόγελο και αγάπη για όλους, ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, κάτι που απέδειξε μέχρι την τελευταία πράξη της ζωής της.

Η πίσω πλευρά του σπιτιού της επικοινωνούσε με το μπαλκόνι της οικογένειας της 8χρονης και γι’ αυτό είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους σχέση οικειότητας. Η 86χρονη πρόσεχε τη μικρή και η 8χρονη την αποκαλούσε “γιαγιά”.

Σε μία εποχή με νοσηρά οικογενειακά πρότυπα, με μητέρες που θυσιάζουν ακόμα και τα ίδια τους τα παιδιά για το κέρδος, η Τιτίκα Βασιλοπούλου ήρθε να γίνει το απόλυτο σύμβολο αγάπης και αυτοθυσίας, η γυναίκα που θα θυσιάζοταν για να προστατεύσει κάθε 8χρονη...

