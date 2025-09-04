Σοβαρό τροχαίο με φορτηγό, ΙΧ και μηχανές στο τούνελ της Ποσειδώνος - Υπάρχουν τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και δύο μηχανές, σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Ποσειδώνος.

Το ατύχημα έγινε στο δεύτερο τούνελ στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Η κίνηση στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη καθώς έχει κλείσει μια λωρίδα.