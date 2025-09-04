Σοβαρό τροχαίο με φορτηγό, ΙΧ και μηχανές στο τούνελ της Ποσειδώνος - Υπάρχουν τραυματίες
Το ατύχημα έγινε στο δεύτερο τούνελ στο ρεύμα προς Πειραιά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και δύο μηχανές, σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Ποσειδώνος.
Το ατύχημα έγινε στο δεύτερο τούνελ στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου.
Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Η κίνηση στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη καθώς έχει κλείσει μια λωρίδα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Λένα Μαντά: «Το πένθος είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας ταχύτητας»
17:02 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ αναλαμβάνει την τεχνική του ηγεσία
16:47 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Αύγουστο
16:18 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι
06:32 ∙ LIFESTYLE
Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια
16:20 ∙ LIFESTYLE