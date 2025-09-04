Κρήτη: Ο πιο άτυχος νικητής λαχείου - Κέρδισε 120.000 ευρώ, αλλά δεν θα πάρει ούτε ... σεντ!

Μία απίστευτη ιστορία αποκάλυψε το «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» που θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσουν κάποιον στην τρέλα!

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας κέρδισε τον πρώτο αριθμό του λαχείου με κέρδος πάνω από αλλά 100.000 ευρώ, ωστόσο δεν μπόρεσε να εισπράξει τα χρήματα καθώς ξέχασε να ελέγξει το τυχερό λαχείο με αποτέλεσμα να παρέλθει το 6μηνο που ορίζει ο σχετικός κανονισμός για την πληρωμή των κερδών και πλέον δεν δικαιούται ούτε σεντ!

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Μεσαρά της Κρήτης, σε κάτοικο της περιοχής ο οποίος όταν έδειξε το λαχείο του -το οποίο είχε ξεχάσει για καιρό σε ένα συρτάρι στο εξοχικό του- στον γνωστό Λαχειοπώλη Δημήτρη να δει αν κέρδιζε τίποτα, ο τελευταίος τον πληροφόρησε για τα σοκαριστικά μαντάτα. Το συγκεκριμένο δελτίο είχε κερδίσει ένα μεγάλο ποσό αλλά δυστυχώς η προθεσμία είσπραξης, που ορίζεται από την Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, είχε παρέλθει!

Δείτε το βίντεο

Διαβάστε επίσης