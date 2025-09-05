Σρι Λάνκα: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό από ύψος 300 μέτρων - 15 νεκροί, 16 τραυματίες, τα πέντε παιδιά

Η αρχική έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε ότι ο οδηγός του λεωφορείου έτρεχε με υψηλή ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα και με τα προστατευτικά κιγκλιδώματα πριν πέσει από τον γκρεμό

Newsbomb

Στρατιώτες και διασώστες στέκονται δίπλα στα συντρίμμια ενός επιβατικού λεωφορείου που έπεσε σε γκρεμό στο Wellawaya της Σρι Λάνκα, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε σε ορεινή περιοχή της Σρι Λάνκα, όταν επιβατικό λεωφορείο ανετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 16, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της αστυνομίας την Παρασκευή.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Wellawaya, περίπου 280 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Κολόμπο, την Πέμπτη το βράδυ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας, Fredrick Wootler, το λεωφορείο έπεσε σε ένα γκρεμό από ύψος περίπου 300 μέτρων, προκαλώντας ακαριαίο θάνατο σε 15 άτομα και τραυματισμό σε 16, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά.

Ο Wootler είπε ότι η αρχική έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε ότι ο οδηγός του λεωφορείου έτρεχε με υψηλή ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα και με τα προστατευτικά κιγκλιδώματα πριν πέσει από τον γκρεμό.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, περίπου 30 άτομα ταξίδευαν με το λεωφορείο.

Η τοπική τηλεόραση έδειξε πλάνα από το κατεστραμμένο λεωφορείο που βρισκόταν στο βάθος του γκρεμού και από τις ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών, αστυνομικών και εθελοντών, που μετέφεραν τους τραυματίες όλη τη νύχτα.

Τα θανατηφόρα ατυχήματα με λεωφορεία είναι συχνό φαινόμενο στη Σρι Λάνκα, ειδικά στις ορεινές περιοχές, συχνά λόγω της απερίσκεπτης οδήγησης και των κακοδιατηρημένων και στενών δρόμων.

