Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η σφοδρή σύγκρουση στην Εγνατία με νεκρό τον 24χρονο - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Άλλη μία τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το πρωί, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκερκιμένα, λίγο πριν από τις 8 το πρωί ένα αγροτικό που οδηγούσε 58χρονος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, συγκρούστηκε με ΙΧ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα (προς Καβάλα) όπου και συγκρούστηκε με δύο ΙΧ που οδηγούσαν ένας 24χρονος και ένας 32χρονος.

Από το τροχαίο έχασε τη ζωή του ο 24χρονος οδηγός ενώ ο 58χρονος οδηγός του αγοτικού τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

Πρωινές ώρες σήμερα (05-09-2025), στο 330,2 χλμ της Εγνατίας Οδού, Ι.Χ.Φ. που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα το Ι.Χ.Φ. να εκτραπεί της πορείας του, να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, που οδηγούσαν 24χρονος ημεδαπός και 32χρονος ημεδαπός αντίστοιχα.

Από την σύγκρουση τραυματίσθηκε θανάσιμα ο 24χρονος οδηγός και ελαφρά ο 58χρονος οδηγός.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

