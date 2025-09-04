Θανατηφόρο τροχαίο στο Kιάτο: Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση με αγροτικό

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρή η κοπέλα, ενώ τραυματίστηκε το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο αγροτικό ημιφορτηγό

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα μία 25χρονη.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, λίγο πριν από τις 7 στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα στο Κιάτο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, Ι.Χ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με Ι.Χ. αγροτικό αυτοκίνητο που επέβαινε ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών ο άνδρας και 61 ετών η γυναίκα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη και τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Π.Υ Κιάτου,ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και η αστυνομία.

Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.

